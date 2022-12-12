Справжній двигун Ferrari V12 став основою оригінального столика. Його створили в одному-єдиному екземплярі на індивідуальне замовлення.

У Маямі зараз відбувається автомобільний аукціон RM Sotheby's. Поряд із ретро-авто та сучасними суперкарами там продали незвичайний журнальний столик. За нього виручили 246 000 доларів — приблизно вчетверо більше, ніж планували спочатку. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому Sotheby’s.

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Цей столик цілком вписується у тематику аукціону. Справа в тому, що виконаний він із справжнього старовинного двигуна Ferrari, знятого з італійського суперкара 60-х років. Створили його на замовлення в одному-єдиному екземплярі.

Вінтажний V12 відреставрували, почистили та відполірували, залишилися навіть шість здвоєних карбюраторів Weber. Кріплення для скляної стільниці вставлені у випускний колектор двигуна і нагадують вихлопні труби.

Останнім часом меблі з автомобільних запчастин набирають популярності. З двигунів роблять столи у вітальні, а з сидінь — крісла та дивани.

Зазвичай, подібні меблі набагато дешевші, адже використовуються силові агрегати відносно недорогих авто. Однак класичні мотори Ferrari V12 недешеві, навіть якщо вони вже в неробочому стані, тому стіл коштує на рівні нового суперкара.