Лот выставлен на американском аукционе Copаrt.

Продавец из штата Арканзас (США) выставил на аукцион Copаrt грузовую версию Ford T, производимого ровно 100 лет назад – в 1920 году. Пробег автомобиля неизвестен, однако, судя по фото, он сохранился идеально. Более того, машина на ходу, лишь у этого экземпляра есть какие-то механические повреждения.

Ford T 1920 року / Фото Copart

Владелец авто хочет за него 19 тысяч долларов, причем на прошлых торгах за него давали 12 800, однако продавец не согласился. Впрочем, это не так уж и много – реальная цена неповрежденного Ford T в США – 32 300 долларов, поэтому предложенная стоимость составляет 42% от обычной. Следующие торги 17 сентября – надо брать!

Напомним, что цены на аукционах в США понемногу проседают.