Лот виставлений на американському аукціоні Copаrt.

Продавець зі штату Арканзас (США) виставив на аукціон Copаrt вантажну версію Ford T, виробленого рівно 100 років тому – у 1920 році. Пробіг автомобіля невідомий, однак, судячи з фото, він зберігся ідеально. Більше того, машина на ходу, лише в цього екземпляра є якійсь механічні пошкодження.

Ford T 1920 року / Фото Copart

Власник авто хоче за нього 19 тисяч доларів, причому на минулих торгах за ньог давали 12 800, однак продавець не погодився. Втім, це так вже й багато – реальна ціна непошкодженого Ford T у США – 32 300 доларів, тож запропонована вартість становить 42% від звичайної. Наступні торги 17 вересня - треба брати!

Нагадаємо, що ціни на аукціонах в США потроху просідають.