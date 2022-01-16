"Линейный парк" проходит параллельно новому шоссе, однако автомобилей на нем совсем немного.

Флорида-Кис – один из самых живописных уголков США. Это цепь тропических островов протяженностью более 190 километров, которую соединяют автомагистрали. Часть одного из них недавно превратили в "линейный парк" для пешеходов и велосипедистов.

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Историческому мосту Old Seven Mile в 2017 году было решено провести полную реставрацию. Стоимость ремонтных работ составила 44 миллиона долларов, и на этой неделе Департамент транспорта Флориды торжественно открыл участок протяженностью 3,5 км. Этот знаменитый мост был частью железной дороги, построенной в 1912 году, впервые в истории соединившей Кис с материковой Флоридой.

А этот конкретный участок был дорогой к историческому Голубиному Ключу – небольшому острову, где жили 400 рабочих, которые строили железную дорогу. В 1940 году железнодорожный мост был приспособлен для использования автомобилей, а через 40 лет рядом с ним появился новый автобан над океаном. Теперь "Старая семерка" стала зоной отдыха с непревзойденным видом. Кроме того, отреставрированный мост все еще выполняет свою начальную функцию, поскольку ведет в музей железной дороги в Пиджен-Ки (Голубиного Ключа).

Фото: живописную автодорогу превратили в велопарк / Autoevolution