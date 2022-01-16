"Лінійний парк" проходить паралельно новому шосе, однак автомобілів на ньому зовсім небагато.

Флорида-Кіс – один із наймальовничіших куточків США. Це ланцюг тропічних островів протяжністю понад 190 кілометрів, який сполучають автомагістралі. Частину однієї з них нещодавно перетворили на “лінійний парк” для пішоходів та велосипедистів.

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Історичному мосту Old Seven Mile у 2017 році було вирішено провести повну реставрацію. Вартість ремонтних робіт склала 44 мільйони доларів і цього тижня Департамент транспорту Флориди урочисто відкрив ділянку довжиною 3,5 км. Цей знаменитий міст був частиною залізниці, побудованої в 1912 році, яка вперше в історії з’єднала Кіс з материковою Флоридою.

А ця конкретна ділянка була дорогою до історичного Голубиного Ключа – невеликого острова, де жили 400 робітників, які будували залізницю. у 1940 році залізничний міст був пристосований для використання автомобілів, а через 40 років поряд із ним з’явився вже новий автобан над океаном. Тепер “Стара сімка” стала зоною відпочину з неперевершеним краєвидом. Крім того, відреставрований міст все ще виконує свою початкову функцію, оскільки веде до музею залізниці в Піджен-Кі (Голубиного Ключа).

Фото: мальовничу автодорогу перетворили на велопарк / Autoevolution