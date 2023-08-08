Киевский городской центр социального обслуживания получил 11 новеньких автомобилей Peugeot Boxer Fourgon для перевозки лиц с инвалидностью.

Исполнителями заказа КГГА на спецавтомобили для транспортного обслуживания людей-инвалидов в колясках выполнили представительство бренда Peugeot и компания VIDI.

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Подъемная платформа установлена сзади, в транспортном режиме она имеет вертикальное положение внутри, а на рабочий режим выводится за открывающиеся на 270 градусов двери. В салоне зона размещения инвалидной коляски оборудована фиксаторами, ремнями безопасности. Сидения для сопровождающих лиц также оборудованы ремнями безопасности.

Социальные автобусы на базе Peugeot Boxer Fourgon. Фото: КГГА

Силовой агрегат – 2,2-литровый дизельный двигатель HDi мощностью 130 лошадиных сил экологичного формата Евро 5, 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Система Hill Descent Control позволяет удерживать скорость в пределах 20-30 километров в час при движении с горы, когда дорожное полотно покрыто снегом, льдом или грязью. Этот режим хода активируется нажатием кнопки на центральной консоли и автоматически выключается при скорости выше 30 км/ч.

"У нас уже второй год действует программа по бесплатному ремонту автомобилей, используемых для поддержания эксплуатации критически важных структур. Ведь нередко от их надлежащего технического состояния и возможности функционирования зависит безопасность и жизнь людей, а также возможность функционирования государства в целом", - подчеркнул во время церемонии передачи автомобилей генеральный директор представительства концерна Stellantis в Украину, импортер автомобилей PEUGEOT Руслан Акимов.

Несмотря на войну, забота о людях с физическими недостатками взяла верх: КГГА обновила автопарк городского Центра социального обслуживания. Фото: КГГА

За время действия программы отремонтировано более 2000 автомобилей скорой медицинской помощи, национальной полиции, аварийных служб и коммунальных предприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование инфраструктуры Украины и украинских городов. Все работы проводились за счет компании "Пежо Ситроен Украина", как представительства концерна Stellantis, подчеркнул Руслан Акимов.