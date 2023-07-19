Столичный парк коммунального транспорта получит 100 троллейбусов с автономным ходом и 114 низкопольных автобусов.

Первые поставки общественного транспорта ожидаются уже осенью. Эту информацию озвучил в ходе обширного интервью LIGA.Life директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

"Мы планируем закупить еще 100 новых троллейбусов с автономным ходом на средства Международного банка реконструкции и развития. Троллейбус с автономным ходом может ехать до 30 км без подключения к электричеству. Так мы сможем левый берег соединить с правым, не достраивая ни одной контактной сети ", – уточнил руководитель транспортного подразделения городской администрации.

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Сейчас в столице 340 троллейбусов, из которых 200 выходят ежедневно на линию. В ноябре прошлого года, когда энергосистемы города парализовали вражеские обстрелы, троллейбусное движение прекратилось, вся тяжесть легла на автобусы. Поэтому обновление автобусного парка будет неизбежным – 114 автобусов большой вместимости пополнят подвижной состав коммунального предприятия.

Правда, это будут не аккумуляторные машины, а с двигателями внутреннего сгорания, уточнил Руслан Кандибор.

По мнению руководителя транспортного департамента, город станет удобным киевлянам и гостям только тогда, когда заработают три постулата: дорогая парковка в центре, перехватные паркинги на въезде в Киев и полностью пешеходные центральные улицы.

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Однако это будет только тогда, когда "мы выведем транзит из центра Киева, построив нормальные объездные дороги. Сейчас из 28 тысяч автомобилей, проезжающих через один мост в Киеве, 12 тысяч — транзитных. Когда уберем этот транзит, в городе будут значительно лучшие условия для пешеходов".