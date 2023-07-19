Столичний парк комунального транспорту отримає 100 тролейбусів з автономним ходом і 114 низькопідлогових автобусів.

Перші постачання громадського транспорту очікуються вже восени. Цю інформацію озвучив у ході великого інтерв’ю LIGA.Life директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Ми плануємо закупити ще 100 нових тролейбусів з автономним ходом за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Тролейбус з автономним ходом може їхати до 30 кілометрів без підключення до електрики. Так ми зможемо лівий берег з'єднати з правим, не добудовуючи жодної контактної мережі", - уточнив керівник транспортного підрозділу міської адміністрації.

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Нині столиця має 340 тролейбусів, із яких 200 виходять щодня на лінію. У листопаді минулого року, коли енергосистеми міста паралізували ворожі обстріли, тролейбусний рух припинився, весь тягар ліг на автобуси. Тому оновлення автобусного парку буде неминучим – 114 автобусів великої місткості поповнять рухомий склад комунального підприємства.

Щоправда, це будуть не акумуляторні машини, а з двигунами внутрішнього згорання, уточнив Руслан Кандибор.

На думку керівника транспортного департаменту, місто буде зручним киянам та гостям лише тоді, коли запрацюють три постулати: дороге паркування у центрі, перехоплювальні паркінги на в'їзді до Києва та повністю пішохідні центральні вулиці.

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Однак це буде лише тоді, як "ми виведемо транзит з центру Києва, побудувавши нормальні об’їзні дороги. Зараз з 28 тисяч автомобілів, які проїжджають через один міст у Києві, 12 тисяч — транзитних. Коли приберемо цей транзит, у місті будуть значно кращі умови для пішоходів".