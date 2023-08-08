Київський міський центр соціального обслуговування отримав 11 новеньких автомобілів Peugeot Boxer Fourgon для перевезення осіб з інвалідністю.

Виконавцями замовлення КМДА на спецавтомобілі для транспортного обслуговування людей-інвалідів у візках виконали представництво бренду Peugeot та компанія VIDI.

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Підйомна платформа встановлена позаду, в транспортному режимі вона має вертикальне положення всередині, а на робочий режим виводиться за дверцята, що відкриваються на 270 градусів. В салоні зона розміщення інвалідного візка обладнана фіксаторами, пасками безпеки. Сидіння для супроводжуючих осіб також обладнані пасками безпеки.

Соціальні автобуси на базі Peugeot Boxer Fourgon. Фото: КМДА

Силовий агрегат – 2,2-літровий дизельний двигун HDi потужністю 130 кінських сил екологічного формату Євро 5, 6-ступенева механічна коробка передач.

Система Hill Descent Control дозволяє утримувати швидкість в межах 20-30 кілометрів на годину при русі з гори, коли дорожнє полотно вкрите, снігом, льодом або багнюкою. Цей режим ходу активується натисканням кнопки на центральній консолі чи автоматично вимикається при швидкості вище 30 км/ч.

"У нас вже другий рік поспіль діє програма з безкоштовного ремонту автомобілів, що використовуються для підтримки експлуатації критично важливих структур. Адже нерідко від їх належного технічного стану та можливості функціонування залежить безпека і життя людей, а також можливість функціонування держави загалом", - наголосив під час церемонії передачі автомобілів генеральний директор представництва концерну Stellantis в Україні, імпортер автомобілів PEUGEOT Руслан Акімов.

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За час дії цієї програми відремонтовано понад 2000 автомобілів швидкої медичної допомоги, національної поліції, аварійних служб та комунальних підприємств, що забезпечують безперебійне функціон"Пежо Сітроен Україна", як представництва концерну Stellantis, підкреслив Руслан Акімов.