Дорожники перекроют одну из двух полос на время ремонта.

Как сообщает "Киевавтодор", с 06:00 утра 10 апреля до 30 июня на Кольцевой дороге частично ограничат движение транспорта. Речь идет об участке от Жулянского моста до Одесской площади мимо массивов "Теремки-2" и ЖК "Республика". Эта 4-полосный участок в каждую сторону движения Кольцевой дороги даже без ремонта стоит в пробках каждый день, ведь ею пользуются не только киевляне, но и транзитный транспорт.

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С 10 апреля начинается капитальный ремонт этого отрезка Кольцевой. На первом этапе будут обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В целом отремонтируют участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

На время ремонтных работ заезд на Кольцевую дорогу с проспекта Глушкова будет осуществляться по схеме:

просп. Глушкова – пл. Одесская – ул. Лятошинского – ул. Луценко – Кольцевая дорога.

Сейчас между двумя полосами движения уже сделали временный переезд, на полосе в направлении Одесской площади – временную разметку. Скорее всего, пробки будут начинаться задолго до данного участка – от поворота на Вишневое с житомирского направления и от Ипподрома из центра Киева.

Для разгрузки Кольцевой дороги в Киеве в будущем будет построено две дороги. О строительстве одной из них, фактически параллельной современной Кольцевой, 6 апреля глава Киевской ОГА Василий Володин подписал меморандум с региональным директором турецкой компании Ozaltin Holding. Новая дорога протяженностью 16,5 км будет соединять трассы М-05 Киев-Чоп и М06 Киев-Одесса. Путь будет пролегать через села Чайки, две Борщаговки, город Вишневое и село Крюковщина, то есть за 2 – 5 км от начала столицы.

Предварительная стоимость проекта составляет 3 млрд грн. О сроках выполнения проекта не сообщается.

Также выделены средства на проектирование Большой кольцевой дороги, которая пройдет между селами Калиновка со стороны Житомирской дороги и Одесской – это где-то за 20 – 40 км от границы Киева.