Дорожники перекриють одну з двох смуг на час ремонту.

Як повідомляє "Київавтодор", з 06:00 ранку 10 квітня до 30 червня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту. Мова йде про ділянку від Жулянського мосту до Одеської площі повз масиви "Теремки-2" та ЖК "Республіка". Ця 4-смугова ділянка в кожен бік руху Кільцевої дороги навіть без ремонту стоїть в заторах щодня, адже нею користуються не лише кияни, але й транзитний транспорт.

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З 10 квітня розпочинається капітальний ремонт цього відрізку Кільцевої. На першому етапі оновлюватимуть ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). Загалом відремонтують ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

На час ремонтних робіт заїзд на Кільцеву дорогу з проспекта Глушкова здійснюватиметься за схемою:

просп. Глушкова – пл. Одеська – вул. Лятошинського – вул. Луценка – Кільцева дорога.

Наразі між двома смугами руху вже зробили тимчасовий переїзд, на смузі в напрямку Одеської площі – тимчасову розмітку. Швидше за все, затори будуть починатися задовго до даної ділянки – від повороту на Вишневе з житомирського напрямку та від Іподрому з центру Києва.

Для розвантаження Кільцевої дороги в Києві в майбутньому буде побудовано дві дороги. Про будівництво однієї з них, фактично паралельної сучасній Кільцевій, 6 квітня голова Київської ОДА Василь Володін підписав меморандум з регіональним директором турецької компанії Ozaltin Holding. Нова дорога протяжністю 16,5 км сполучатиме траси М-05 Київ-Чоп та М06 Київ-Одеса. Шлях пролягатиме через села Чайки, дві Борщагівки, міста Вишневе та село Крюківщина, тобто за 2 – 5 км від початку столиці.

Попередня вартість проєкту складає 3 млрд грн. Про строки виконання проекту не повідомляється.

Також виділені кошти на проектування Великої кільцевої дороги, яка пройде між селами Калинівка зі сторони Житомирської дороги та Одеської – це десь за 20 – 40 км від межі Києва.