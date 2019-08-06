Во время акции по предотвращению проезда автомобилей по тротуару участника движения "ЗупиниЛося" прокатили на капоте. Однако полиция оправдала водителя-нарушителя и составила протокол на пешехода.

Во время ремонта проспекта С. Бандеры в Киеве на нем образуются огромные пробки. Наиболее хитрые водители пробуют ехать по тротуару. Но по нему ходит много пешеходов. Некоторые водители до того обнаглели, что возят их на капоте. И полиция оправдывает именно водителей, а не пешеходов. Как это произошло, смотрите в видео:

Напомним, что нацгвардия получила право останавливать водителей.