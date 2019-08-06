Під час акції з запобігання проїзду автомобілів по тротуару учасника руху "ЗупиниЛося" прокатали на капоті. Однак поліція виправдала водія-порушника і склала протокол на пішохода.

Під час ремонту проспекту С. Бандери в Києві на ньому утворюються величезні затори. Найбільш хитрі водії пробують їхати тротуаром. Але на ньому ходить багато пішоходів. Деякі водії до того знахабніли, що возять їх на капоті. І поліція виправдовує саме водіїв, а не пішоходів. Як це відбулося, дивіться у відео:

Нагадаємо, що нацгвардія отримала право зупиняти водіїв.