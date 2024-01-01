Столичная власть будет компенсировать раненым защитникам переоборудование автомобилей

В 2025 году мэрия Киева частично будет компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью из числа киевлян-Защитников и Защитниц. За выделение денег на эту программу проголосовали депутаты Киевсовета, сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

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Сейчас у воинов-киевлян, потерявших на войне конечности, есть возможность получить 500 тысяч гривен на приобретение нового автомобиля. Для этого надо собрать список документов. Правда, новый автомобиль сейчас стоит примерно вдвое дороже.

"Переход от военной службы к гражданской жизни – это сложный этап для киевлян-Защитников и Защитниц. Особенно для тех, кто получил инвалидность. Мы должны создать все условия для их комфортной жизни, дать им возможность быть мобильными и самостоятельными. Киев уже в течение года предоставляет компенсацию в размере почти 500 тысяч гривен за приобретение автомобиля этой категории киевлян. А в 2025-м столица частично компенсирует переоборудование уже имеющегося авто для нужд человека с инвалидностью – в размере до 100 тысяч гривен", – прокомментировала Марина Хонда.

По ее словам, в 2025 году планируется охватить 100 людей с инвалидностью I и II группы среди киевлян Защитников и Защитниц. На это в городском бюджете заложено 10 миллионов гривен.

Сейчас порядок выплаты разрабатывается. С ним можно будет ознакомиться на соответсвующем сайте.