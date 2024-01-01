Столична влада компенсуватуме пораненим захисникам переобладання автомобілів

Київська влада в наступному році частково компенсуватиме переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-Захисників і Захисниць.

У 2025 році мерія Києва частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-Захисників і Захисниць. За виділення грошей на цю програму проголосували депутати Київради, повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

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Наразі у воїнів-киян, котрі втратили на війні кінцівки, є можливість отримати 500 тисяч гривень на придбання нового автомобіля. Для цього треба зібрати список документів. Щоправда, новий автомобіль зараз коштує приблизно вдвічі дорожче.

«Перехід від військової служби до цивільного життя – це складний етап для киян-Захисників та Захисниць. Особливо для тих, хто отримав інвалідність. Ми маємо створити всі умови для їх комфортного життя, дати їм можливість бути мобільними та самостійними. Київ вже протягом року надає компенсацію в розмірі майже 500 тисяч гривень за придбання автомобіля цій категорії киян. А у 2025-му столиця частково компенсуватиме переоблаштування вже наявного авто для потреб людини з інвалідністю – у розмірі до 100 тисяч гривень», – прокоментувала Марина Хонда.

За її словами, у 2025 році планується охопити 100 людей з інвалідністю І та ІІ групи з-поміж киян Захисників і Захисниць. На це в міському бюджеті закладено 10 мільйонів гривень.

Наразі порядок виплати розробляється. З ним можна буде ознайомитися на відповідному сайті.