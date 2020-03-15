Какими именно моющими средствами обрабатывают дороги, не указывается.

“Предприятия, подчиненные коммунальной корпорации “Киевавтодор”, начали мытье дорог, мостов и путепроводов моющими средствами”, – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Кроме того, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Также обязательно контролируется состояние здоровья работников всех предприятий – перед сменой они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.

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