Якими саме миючими засобами обробляють дороги, не вказується.

“Підприємства, підпорядковані комунальній корпорації “Киïвавтодор”, розпочали миття доріг, мостів та шляхопроводів миючими засобами”, – повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Окрім того, комунальні підприємства столиці здійснюють дезінфекцію зупинкових комплексiв та підземних пішохідних переходiв: обробляють поручні, перила, лавки, лiфти. Така дезiнфекція проводиться в усiх районах столицi.

Також обов'язково контролюється стан здоров’я працівників усiх пiдприємств – перед зміною вони проходять ретельний медогляд з температурним скринінгом.

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