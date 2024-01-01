Столичные дорожники докладывают, что готовы к зиме

Дорожная зимняя техника подготовлена к работе почти на 100%. А запас соли и фрикционных материалов сформирован на два месяца почти во всех дорожно-эксплуатационных предприятиях. Об этом сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Читайте также: Готовим авто к зиме: почему важно проверить аккумулятор

По его информации, сейчас на производственных базах предприятий начали дежурство в режиме "полной готовности" по 5 единиц спецтехники с навесным оборудованием. Они могут мгновенно обеспечить обработку участков, где первые заморозки приведут к образованию скользкости.

Всего для работы в осенне-зимний период дорожно-эксплуатационные предприятия имеют 553 единицы спецтехники, техническое обслуживание и ремонты которой сейчас почти завершены. Также пополняется количество посыпочных материалов и создан запас горюче-смазочных материалов – в наличии более 31 тыс. тонн соли и более 40 тыс. тонн песка.

"Киевавтодор" напоминает водителям, что не стоит ждать первого снега, чтобы "переобуть" свои авто, ведь зимние шины имеют более глубокий протектор и гораздо лучшее сцепление с дорожным покрытием. Кроме этого, коммунальная корпорация призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными во время ухудшения погодных условий.