Столичні дорожники доповідають, що готові до зими

Дорожня зимова техніка підготовлена до роботи майже на 100%. А запас солі та фрикційних матеріалів сформовано на два місяці майже в усіх шляхово-експлуатаційних підприємствах. Про це повідомив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

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За його інформацією, наразі на виробничих базах підприємств розпочали чергування у режимі «повної готовності» по 5 одиниць спецтехніки з навісним обладнанням. Вони можуть миттєво забезпечити обробку ділянок, де перші заморозки спричинять утворення слизькості.

Загалом для роботи в осінньо-зимовий період шляхово-експлуатаційні підприємства мають 553 одиниці спецтехніки, технічні обслуговування і ремонти якої наразі майже завершені. Також поповнюється кількість посипальних матеріалів і створено запас пально-мастильних матеріалів – у наявності понад 31 тис. тонн солі та понад 40 тис. тонн піску.

«Київавтодор» нагадує водіям, що не варто чекати першого снігу, аби «перевзути» свої авто, адже зимові шини мають глибший протектор та набагато краще зчеплення з дорожнім покриттям. Окрім цього, комунальна корпорація закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час погіршення погодних умов.