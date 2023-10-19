Подведены итоги работы киевских мотопатрулей за пять месяцев.

В течение теплых месяцев мотопатрульные охраняли общественный порядок во время торжественных мероприятий в городе, штрафовали нарушителей ПДД, догоняли других мотоциклистов и проверяли документы.

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Благодаря скорости и мобильности, мотопатрульные помогли снизить нагрузку на другие экипажи полиции, проработав часть вызовов.

Почти через пять месяцев они проработали 982 задания. Вынесли 2224 постановления и составили 358 протоколов за нарушение ПДД. В частности, 19 протоколов на нетрезвых вождей. Обнаружили 31 нарушение уголовного характера, в том числе 6 транспортных средств, находившихся в международном розыске. Проверили 3050 человек и 2982 транспортных средств.