Підбито підсумки роботи київських мотопатрулів за п’ять місяців.

Впродовж теплих місяців року мотопатрульні охороняли громадський порядок під час урочистих заходів у місті, штрафували порушників ПДР, наздоганяли інших мотоциклістів та перевіряли документи.

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Завдяки швидкості та мобільності, мотопатрульні допомогли зменшити навантаження на інші екіпажі поліції, опрацювавши частину викликів.

Майже за п'ять місяців вони опрацювали 982 завдання. Винесли 2224 постанови та склали 358 протоколів за порушення ПДР. Зокрема, 19 протоколів на нетверезих керманичів. Виявили 31 порушення кримінального характеру, зокрема, 6 транспортних засобів, що перебували у міжнародному розшуку. Перевірили 3050 осіб та 2982 транспортні засоби.