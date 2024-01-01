Столичные власти заказали 60 новых знаков платной парковки

КП “Киевтранспарксервис” до конца года поставит 60 новых знаков, которые будут информировать водителей о платной парковке. Работы выполнит компания, которая выиграла тендер на 257,4 тысяч гривен. Об этом КВ стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Ожидаемая стоимость 60 новых информационных знаков,, которые будут оповещать о платной парковке составляла 259 тыс.560 гривен. По результатам тендера победителем признано ООО “СПЕЦСАЙН”, которое будет выполнять заказ за 257 тыс.400 гривен.

Согласно тендерной документации, каждый знак будет состоять из металлической стойки высотой 1200 мм, двух двусторонних табличек с закругленными углами и антивибрационной основы. Верхняя табличка будет иметь размеры 300×300 мм, нижняя - 300×100 мм. Все изображения будут нанесены в соответствии с утвержденными макетами.

Стойки будут защищены от коррозии методом горячего цинкования, а антивибрационная основа - из черного материала с желтыми светоотражающими элементами. Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года.