Столична влада замовила 60 нових знаків платного паркування

КП “Київтранспарксервіс” до кінця року поставить 60 нових знаків, що інформуватимуть водіїв про платне паркування. Роботи виконає компанія, яка виграла тендер на 257,4 тисяч гривень. Про це КВ стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Очікувана вартість 60 нових інформаційних знаків, що сповіщатимуть про платне паркування становила 259 тис.560 гривень. За результатами тендеру переможцем визнано ТОВ “СПЕЦСАЙН”, яке виконуватиме замовлення за 257 тис.400 гривень.

Згідно з тендерною документацією, кожен знак складатиметься з металевої стійки висотою 1200 мм, двох двосторонніх табличок із закругленими кутами та антивібраційної основи. Верхня табличка матиме розміри 300×300 мм, нижня — 300×100 мм. Всі зображення будуть нанесені відповідно до затверджених макетів.

Стійки будуть захищені від корозії методом гарячого цинкування, а антивібраційна основа — з чорного матеріалу з жовтими світлоповертальними елементами. Згідно з умовами договору, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.