В последней версии приложения "Дія" доступны страховые полисы гражданской ответственности.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Прямо сейчас запустили автогражданку в Дії. Теперь доступны все три водительских документа. Страховка – в меню карточки свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместе с МТСБУ и МВД мы создали цифровой продукт, которого ждали все автомобилисты по запуску водительских удостоверений в Дії. Обновляйте приложение до версии 1.7.2.", – пишет Михаил Федоров.