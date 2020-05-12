Электронные договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) стремительно приобретают популярность.

На конец апреля 2020 г. заключены 2,17 млн. электронных договоров, общий объем премий по которым составляет 1,7 млрд. грн.(за период с февраля 2018 г.). Лишь в самом апреле автовладельцы приобрели рекордное количество электронных полисов за месяц – 250 тыс. шт.

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Доля электронных полисов в общем количестве договоров ОСАГО приблизилась к 30%.

"Карантин продемонстрировал, насколько важной оказалась работа по диджитальной трансформации отрасли ОСАГО. Цифровые решения помогли во время пандемии сохранить организованность работы страховых компаний и возможность продолжать качественно обслуживать клиентов", – говорит генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

"Страховщики ОСАГО быстро адаптировались. Они предложили клиентам, получателям страховых выплат, партнерам, сотрудникам целую систему цифровой поддержки: коммуникации и консультации через современные диджитальные каналы, заключение электронных договоров ОСАГО, электронный европротокол, возможность удаленного предоставления информации об обстоятельствах страхового случая, системы удаленной работы для персонала", – сообщил Владимир Шевченко.

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