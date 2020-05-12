Електронні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) стрімко набувають популярності.

На кінець квітня 2020 р. укладено 2,17 млн. електронних договорів, загальний обсяг премій за якими становить 1,7 млрд. грн.(за період з лютого 2018 р.). Лише в самому квітні автовласники придбали рекордну кількість електронних полісів за місяць – 250 тис. шт.

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Частка електронних полісів в загальній кількості договорів ОСЦПВ наблизилась до 30%.

"Карантин продемонстрував, наскільки важливою виявилася робота з діджитальної трансформації галузі ОСЦПВ. Цифрові рішення допомогли під час пандемії зберегти організованість роботи страхових компаній і можливість продовжувати якісно обслуговувати клієнтів" говорить генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

"Страховики ОСЦПВ швидко адаптувалися. Вони запропонували клієнтам, одержувачам страхових виплат, партнерам, співробітникам цілу систему цифрової підтримки: комунікації та консультації через сучасні діджітальні канали, укладання електронних договорів ОСЦПВ, електронний європротокол, можливість віддаленого надання інформації про обставини страхового випадку, системи віддаленої роботи для персоналу тощо", повідомив Володимир Шевченко.

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