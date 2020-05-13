В останній версії додатку "Дія" доступні страхові поліси цивільної відповідальності.

Про це повідомив у своєму телеграмканалі Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Прямо зараз запустили автоцивілку в Дії. Тепер доступні всі три водійські документи. Страховка — в меню картки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Разом з МТСБУ та МВС ми створили цифровий продукт, на який чекали усі автомобілісти із запуску водійських посвідчень в Дії. Оновлюйте застосунок до версії 1.7.2.", - пише Михайло Федоров.