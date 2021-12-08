СК "Экспресс Страхование" наладила тесное сотрудничество с дилерами, чтобы максимально быстро организовать доставку запчастей и выполнять восстановительный ремонт поврежденных автомобилей.

Страховая компания “Экспресс Страхование”, которая входит в состав Корпорации УкрАВТО, наладила собственную программу взаимодействия с дилерами новых автомобилей, занимающихся восстановительными работами. “У нас нет филиалов, а расчетом стоимости ремонта занимаются собственно СТО, где ремонтируются застрахованные нами автомобили, – говорит директор “Экспресс Страхования” Татьяна Щучьева. – Ведь наша цель при решении страхового случая – не столько выплатить возмещение, сколько быстрый и качественный ремонт автомобиля, в какой бы точке Украины он бы ни находился”.

Директор "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева

Для этого в СК “Экспресс Страхование” разработали целую схему взаимодействия с дилерами Корпорации УкрАВТО. “Единое программное обеспечение и тесная интеграция с ремонтами на официальных дилерских центрах позволяют нашим клиентам получить дополнительные преимущества – мы не завершаем свой сервис по выплате. Мы сопровождаем процесс восстановительного ремонта от оперативного заказа запасных частей до приоритетной записи на ремонт при гарантированном качестве. 76% наших клиентов пролонгируют свои первые договоры с компанией после первого опыта сотрудничества, что очень высокий уровень доверия, который мы очень ценим”, – подчеркнула директор СК.

Кстати СК "Экспресс Страхование" вошло в пятерку лидеров КАСКО

Уже на этапе согласования счета резервирует запасные части на складах дилера, а при их отсутствии осуществляет заказы вплоть до авиаснабжения. Кроме того, отметила Татьяна Щучьева, с официальными СТО достигнута договоренность не только о скидках, но и о фиксации предельных сроков ремонта для клиентов СК. А если невозможно быстро? Здесь мы предлагаем нашим клиентам продлить на средства СК договор страхования на время ремонта автомобиля”, – сообщила директор “Экспресс Страхования” Татьяна Щучьева.

Восстановление рынка продаж автомобилей повлияло на увеличение сроков записи на восстановительный ремонт на популярных сервисных станциях, а влияние пандемии сказалось на поставках запасных частей. Потому профильные департаменты УкрАВТО уже сейчас реализуют план расширения мощностей для проведения ремонтов.

Подводя итоги работы СК “Экспресс Страхование” за 11 месяцев 2021 г., Татьяна Щучьева сообщила, что в январе-ноябре 2021 года Компания увеличила выплаты клиентам на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 229,2 млн грн. В том числе с КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, с ОСАГО – на 34,5%, до 21,5 млн грн.

В портфеле "Экспресс Страхования" автострахование занимает 95% – КАСКО и ОСГПО, поэтому тенденции авторынка имеют важное влияние на компанию. Тесная кооперация страховой компании с дилерами Корпорации позволяет ей предлагать своим клиентам действительно уникальные услуги, которых нет у других участников рынка.