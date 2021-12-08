СК "Експрес Страхування" налагодила тісну співпрацю з дилерами, щоб максимально швидко організувати доставку запчастин та виконувати відновлювальний ремонт пошкоджених автомобілів.

Страхова компанія “Експрес Страхування”, яка входить до складу Корпорації УкрАвто, налагодила власну програму взаємодії з дилерами нових автомобілів, які займаються відновлювальними роботами. “У нас немає філій, а розрахунком вартості ремонту займаються власне СТО, де ремонтуються застраховані нами автомобілі, – говорить директор “Експрес Страхування” Тетяна Щучьєва. – Адже наша мета при влагодженні страхового випадку – не стільки виплатити відшкодування, скільки швидкий та якісний ремонт автомобіля, у якій би точці України він би не знаходився”.

Директор “Експрес Страхування” Тетяна Щучьєва

Для цього у СК “Експрес Страхування” розробили цілу схему взаємодії з дилерами Корпорації УкрАвто. “Єдине програмне забезпечення та тісна інтеграція з ремонтами на офіційних дилерських центрах дозволяють нашим клієнтам отримати додаткові переваги – ми не завершуємо свій сервіс на виплаті. Ми супроводжуємо процес відновлювального ремонту від оперативного замовлення запасних частин до пріоритетного запису на ремонт при гарантованій його якості. 76% наших клієнтів пролонгують свої перші договори з компанією після першого досвіду співпраці, що дуже високий рівень довіри, який ми дуже цінуємо”, - наголосила директор СК.

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Вже на етапі узгодження рахунку резервує запасні частини на складах дилера, а за їхньої відсутності здійснює замовлення, аж до авіапостачання. Крім того, зауважила Тетяна Щучьєва, з офіційними СТО досягнуто домовленості не лише про знижки, а і про фіксацію граничних термінів ремонту для клієнтів СК. “А якщо неможливо швидко? Тут ми пропонуємо нашим клієнтам продовжити коштом СК договір страхування на час ремонту авто», - повідомила директор “Експрес Страхування” Тетяна Щучьєва.

Відновлення ринку продажів автомобілів вплинуло на збільшення термінів запису на відновлювальний ремонт на популярних сервісних станціях, а вплив пандемії позначився на постачанні запасних частин. Тому профільні департаменти УкрАВТО вже зараз реалізовують план розширення потужностей для проведення ремонтів.

Підбиваючи підсумки роботи СК “Експрес Страхування” за 11 місяців 2021 р., Тетяна Щучьєва повідомила, що у січні-листопаді 2021 року Компанія збільшила виплати клієнтам на 66,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 229,2 млн грн. У тому числі з КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, з ОСЦПВ – на 34,5%, до 21,5 млн грн.

В портфелі “Експрес Страхування” автострахування займає 95% - КАСКО та ОСЦПВ, тому тенденції авторинку мають важливий вплив на компанію. Тісна кооперація страхової компанії з дилерами Корпорації дозволяє їй пропонувати своїм клієнтам дійсно унікальні послуги, яких немає в інших учасників ринку.