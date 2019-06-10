Зато полиция "видит" лишь незначительное увеличение количества ДТП.

Центральное бюро МТСБУ (объединение страховых компаний) объявило о существенном увеличении аварийности в Украине. По их данным, общий процент аварийности за первый квартал 2019 года увеличился на 9% по сравнению с тем же периодом 2018 года. А без вызова полиции, то есть по "европротоколу", число мелких ДТП выросло на 40%, что составляет 12 тысяч инцидентов.

Зато по данным Нацполиции, рост незначительный – всего 1,8%. “Для решения проблемы аварийности нужны комплексные меры и совместные усилия, – говорит Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко. – Необходимо стимулировать водителей к соблюдению правил дорожного движения и повышению уровня страховой культуры. Мы должны создать условия для того, чтобы в дорожном движении участвовал хорошо информированный и ответственный водитель на исправном автомобиле. Если же произошло дорожно-транспортное происшествие, страховщики должны своевременно обеспечить пострадавшим максимально возможную компенсацию вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу”.

Напомним, что недавно под Киевом произошло масштабное ДТП.