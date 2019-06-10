Натомість поліція "бачить" лише незначне збільшення кількості ДТП.

Центральне бюро МТСБУ (об'єднання страхових компаній) оголосило про суттєве збільшення аварійності в Україні. За їх даними, загальний відсоток аварійності за перший квартал 2019 року збільшився на 9% порівняно з тим же періодом 2018 року. А без виклику поліції, тобто за "європротоколом", число дрібних ДТП зросло на 40%, що становить 12 тисяч інцидентів.

Натомість за даними Нацполіції, зростання незначне – всього 1,8%. “Для вирішення проблеми аварійності потрібні комплексні заходи та спільні зусилля, – говорить Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко. – Необхідно стимулювати водіїв до дотримання правил дорожнього руху та підвищення рівня страхової культури. Ми маємо створити умови для того, щоб у дорожньому русі брав участь добре поінформований та відповідальний водій на справному автомобілі. Якщо ж сталася дорожньо-транспортна пригода, страховики мають своєчасно забезпечити постраждалим максимально можливу компенсацію шкоди, завданої їхньому життю, здоров’ю та майну”.

Нагадаємо, що нещодавно під Києвом сталоля масштабне ДТП.