Троє людей перебувають у критичному стані.

У місті Боярка Київської області трапилась масштабна дорожньо-транспортна подія, в якій постраждали 26 осіб.

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Аварія трапилась близько 10 ранку, сьогодні, 4 червня, на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького у місті Боярка, повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.

За попередніми даними, спочатку сталось зіткнення маршрутного автобусу Mercedes, який, продовжуючи рух по другорядній дорозі, зачепив легковий автомобіль Skoda, після чого відскочив на головну дорогу, де зіткнувся з маршрутним автобусом “Богдан”.

У результаті ДТП отримали травми різного ступеню тяжкості 26 людей, їх шпиталізовано. Троє з них у тяжкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні.

Фото: місце аварії / МВС, DTP-Kiev

На місці події працювали група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділку поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники, медики. Водія автобусу Mercedes затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом працівники Слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу водію. Триває розслідування.

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