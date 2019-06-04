Три человека находятся в критическом состоянии.

В городе Боярка Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 26 человек.

Смотрите также: Незаконная заправка под Киевом сгорела дотла: фото, видео

Авария произошла около 10 утра, сегодня, 4 июня, на перекрестке улиц Независимости и Б. Хмельницкого в городе Боярка, сообщает сайт Министерства внутренних дел.

По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса Mercedes, который, продолжая движение по второстепенной дороге, зацепил легковой автомобиль Skoda, после чего отскочил на главную дорогу, где столкнулся с маршрутным автобусом “Богдан”.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести 26 человек, их госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении.

Фото: место аварии / МВД, DTP-Kiev

На месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции, следственно-оперативная группа, спасатели, медики. Водителя автобуса Mercedes задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения водителю. Продолжается расследование.

Читайте также: Штраф за непристегнутый ремень безопасности поднимут до 510 гривен