Во вторник, 4 июня, на повестке дня Верховной Рады стоит рассмотрение в первом чтении законопроекта №10131 о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности до 510 гривен.

Центр демократии и верховенства права как инициатор законопроекта призывает депутатов поддержать законопроект и спасти жизни сотням украинцев.

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Основной целью законопроекта является формирование устойчивой привычки пристегиваться в автомобиле на любом месте, а как следствие, спасение жизней. Ведь пристегнутый ремень – самый эффективный способ сохранить жизнь в аварии. Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 51 грн и не менялся последние 20 лет. Это самый низкий штраф за игнорирование ремня безопасности в Европе. Авторы законопроекта предлагают ужесточить наказание и установить штраф 510 гривен.

Напомним, законопроект №10131 был зарегистрирован в парламенте 6 марта этого года. Его авторами стали 20 народных депутатов, среди которых Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Александр Опанасенко, Анна Гопко, Елена Сотник, Игорь Диденко, Алексей Рябчин, Иван Крулько и другие.

Инициаторы законопроекта отмечают, что повышение штрафа непосредственно повлияет на безопасность водителей и пассажиров, поскольку, по данным ВОЗ, ремни могут спасти 50% участников смертельных ДТП и защитить пострадавших от тяжелых травм.

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Напомним, в Украине только 23% водителей пристегиваются ремнями безопасности. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного осенью 2018 ОО "Vision Zero" и Центром демократии и верховенства права в рамках Кампании «За безопасные дороги". Это самый низкий показатель среди стран Европы. Улучшить этот показатель можно, приняв законопроект №10131 о повышении штрафа за ремни безопасности в 10 раз с 51 до 510 гривен.