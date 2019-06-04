У вівторок, 4 червня, у порядку денному Верховної ради стоїть розгляд у першому читанні законопроекту №10131 про підвищення штрафів за ігнорування пасків безпеки до 510 гривень.

Центр демократії та верховенства права як ініціатор законопроекту закликає депутатів підтримати законопроект та врятувати життя сотням українців.

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Основною метою законопроекту є формування стійкої звички пристібатись в авто на будь-якому місці, а як наслідок, порятунок життів. Адже пристебнутий ремінь – найефективніший спосіб зберегти життя в аварії. Сьогодні штраф за ігнорування паска безпеки складає 51 гривню і не змінювався останні 20 років. Це найнижчий штраф за ігнорування ременя безпеки в Європі. Автори законопроекту пропонують посилити покарання та встановити штраф 510 гривень.

Нагадаємо, законопроект №10131, був зареєстрований у парламенті 6 березня цього року. Його авторами стали 20 народних депутатів, серед яких Антон Геращенко, Ірина Геращенко, Олександр Опанасенко, Ганна Гопко, Олена Сотник, Ігор Діденко, Олексій Рябчин, Іван Крулько та інші.

Ініціатори законопроекту зазначають, що підвищення штрафу безпосередньо вплине на безпеку водіїв та пасажирів, оскільки, за даними ВООЗ, ремені можуть врятувати 50% учасників смертельних ДТП та захистити потерпілих від тяжких травм.

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Нагадаємо, в Україні лише 23% водіїв пристібаються пасками безпеки. Такі дані були отримані у результаті дослідження, проведеного восени 2018 року ГО “Vision Zero” та Центром демократії та верховенства права в рамках Кампанії “За безпечні дороги”. Це найнижчий показник серед країн Європи. Покращити цей показник можна, ухваливши, законопроект №10131 про підвищення штрафу за ремені безпеки у 10 разів з 51 до 510 гривень.