Странный Peugeot 208 с четырьмя "докатками" заметили в Марселе: фото

Как рассказывает Motor1, на самом деле это не запасные колеса, а “универсальные колеса” от компании Enovcar. Как бы странно это не звучало, для существования этого продукта есть вполне веская причина. Эти колеса созданы для ремонтных мастерских, чтобы мастера имели возможность перемещать заблокированные автомобили.

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Если тормоза заклинили или трансмиссия вышла из строя, как переместить автомобиль? Другой случай использования - когда владелец хочет восстановить оригинальные колеса, или когда у электромобиля полностью села батарея, а его надо где-то откатить. “Универсальное колесо” крепится с помощью сменной ступицы, закрепленной 10 болтами. Оно работает на автомобилях с четырьмя гайками, как этот Peugeot, или с пятью. Enovcar предупреждает, что автомобили не следует двигать со скоростью более 8 км/ч.

Также есть режим вращения колеса, чтобы колесо свободно вращалось в любом направлении. Он предусматривает добавление вращающегося кольца для облегчения поворота, парковки или вращения автомобиля на месте. Однако этот режим работает только на скоростях до 3 км/ч. Переключение между режимами роликового и вращения занимает около 30 секунд.

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Также одно такое “колесо” выдерживает нагрузку всего до 1000 кг, а его вес составляет 10 кг. Интересно, что Enovcar - не единственная компания, которая продает продукцию такого типа. Подобное решение имеет Guni Wheel X, который также предназначен для транспортировки транспортных средств с поврежденными колесами, тормозами или трансмиссиями.