Дивний Peugeot 208 з чотирма “докатками” помітили у Марселі: фото

Як розповідає Motor1, насправді це не запасні колеса, а “універсальні колеса” від компанії Enovcar. Як би дивно це не звучало, для існування цього продукту є цілком вагома причина. Ці колеса створені для ремонтних майстерень, аби майстри мали змогу переміщувати заблоковані автомобілі.

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Якщо гальма заклинили або трансмісія вийшла з ладу, як перемістити автомобіль? Інший випадок використання — коли власник хоче відновити оригінальні колеса, або коли в електромобіля повністю сіла батарея, а його треба десь відкотити. “Універсальне колесо” кріпиться за допомогою змінної маточини, закріпленої 10 болтами. Воно працює на автомобілях з чотирма гайками, як цей Peugeot, або з п’ятьма. Enovcar попереджає, що автомобілі не слід рухати зі швидкістю понад 8 км/год.

Також є режим обертання колеса, щоб колесо вільно оберталося в будь-якому напрямку. Він передбачає додавання обертового кільця для полегшення повороту, паркування або обертання автомобіля на місці. Однак цей режим працює лише на швидкостях до 3 км/год. Перемикання між режимами роликового та обертання займає близько 30 секунд.

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Також одне таке “колесо” витримує навантаження всього до 1000 кг, а його вага становить 10 кг. Цікаво, що Enovcar — не єдина компанія, яка продає продукцію такого типу. Подібне рішення має Guni Wheel X, який також призначений для транспортування транспортних засобів з пошкодженими колесами, гальмами або трансмісіями.