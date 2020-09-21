Хэтчбек Peugeot взорвался и выполнил оборот на 360 градусов, прежде чем приземлиться.

Водитель Peugeot 207 не справился с управлением автомобилем на мокрой дороге, при выполнении достаточно простого маневра – изменения полосы движения.

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Это видео было снято вблизи польского города Катовице. Мокрая дорога и резкий маневр на высокой скорости даже на пустом шоссе может привести к тяжелым последствиям.

Объяснить, что именно привело к тому, что водитель потерял контроль на дороге, достаточно сложно. Одно из возможных объяснений заключается в том, что автомобиль имел сильно изношенные шины и просто не имел сцепления с дорогой. Возможно также, что водитель мог внезапно потянуть руль влево, и именно это привело к потере сцепления.



Это далеко не единственная авария, которая случилась именно на этом углу на польской трассе. Видеонарезка, опубликованная на YouTube еще в феврале, зафиксировала десятки других аварий на том же углу, большинство из которых тоже произошли при влажных условиях. При этом большинство аварий в этом видео случаются на противоположной стороне дороги.