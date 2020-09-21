Хетчбек Peugeot злетів у повітря та виконав оберт на 360 градусів, перш ніж приземлитися.

Водій Peugeot 207 не впорався з управлінням автомобілем на мокрій дорозі, під час виконання досить простого маневру – зміни смуги руху.

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Це відео було зняте поблизу польського міста Катовіце. Мокра дорога та різкий маневр на високій швидкості навіть на пустому шосе може призвести до важких наслідків.

Пояснити, що саме призвело до того, що водій втратив контроль на дорозі, досить складно. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що автомобіль мав сильно зношені шини і просто не мав зчеплення з дорогою. Можливо також, що водій міг раптово потягнути кермо вліво, і саме це перше призвело до втрати зчеплення.



Це далеко не єдина аварія, яка трапилася саме на цьому розі на польській трасі. Складене відео, опубліковане на YouTube ще в лютому, зафіксувало десятки інших аварій на тому ж розі, більшість з яких також трапилися у вологих умовах. При цьому більшість аварій у цьому відео трапляються на протилежному боці дороги.