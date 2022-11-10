Предатель Кирилл Стремоусов, гибель которого была подтверждена в России, ездил не пристегнутым. А его гибель вроде бы произошла в результате ДТП. Так что в соцсетях связывают эти события.

9 ноября российские СМИ сообщили о смерти так называемого замглавы временно оккупированной части Херсонской обладминистрации Кирилла Стремоусова. Они утверждают, что предатель, ставший известным благодаря частым стримам относительно ситуации на оккупированной Херсонщине, попал в ДТП. В подтверждение показывают остатки бронеавтомобиля, разбросанного по дороге.

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И хотя реальная причина смерти коллаборанта неизвестна (существуют и другие версии, не связанные с ДТП), в сети распространились мемы о причине смерти Стремоусова. Пользователи заметили, что предатель записывал свои видео из машины, когда был не пристегнут ремнем безопасности. По-видимому, он никогда не придавал этому особого значения.

Известно, что во время ДТП последствия для тех, кто не пристегнут ремнем безопасности, намного тяжелее, чем для тех, кто выполняет правила дорожного движения. Поэтому в сети появились мемы относительно вероятной причині смерти Кирилла – из-за несоблюдения ПДД.

К троллингу даже присоединилось Министерство внутренних дел Украины, опубликовавшее соответствующий пост в Фейсбуке.