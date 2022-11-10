Зрадник Кирило Стремоусов, смерть якого підтвердили у Росії, їздив непристебнутим. А його загибель ніби-то сталась внаслідок ДТП. Тож в соцмережах пов'язують ці події.

9 листопада російські ЗМІ повідомили про смерть так званого заступника голови тимчасово окупованої частини Херсонської обладміністрації Кирила Стремоусова. Вони стверджують, що зрадник, який став відомим завдяки частим стрімам щодо ситуації на окупованій Херсонщині, потрапив в ДТП. У підтвердження показують залишки бронеавтомобіля, розкиданого по дорозі.

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І хоча реальна причина смерті колаборанта невідома (існують і інші версії, не пов’язані з ДТП), мережею поширились меми щодо причини смерті Стремоусова. Користувачі помітили, що зрадник записував свої відео з машини, коли був не пристебнутий пасом безпеки. Мабуть, він ніколи не надавав цьому особливого значення.

Відомо, що під час ДТП наслідки для тих, хто не пристібнутий пасом безпеки набагато важчі, аніж для тих, хто виконує правила дорожнього руху. Тож в мережі з’явились меми щодо ймовірної причини смерті Кирила – через недотримання ПДР.

До тролінгу навіть долучилось Міністерство внутрішніх справ України, яке опублікувало відповідний пост у Фейсбуку.