Во время реконструкции Центрального железнодорожного вокзала Мичигана в Детройте было найдено около двух сотен артефактов, самым интересным из которых стало послание из прошлого.

Компания Ford выкупила заброшенное здание старого вокзала в Детройте, чтобы превратить его в штаб-квартиру технологического подразделения Ford. Сейчас продолжаются реставрационные работы и в процессе работники нашли немало интересных вещей.

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Здание центрального вокзала было закончено в 1913 году. Оно оказалось настоящей сокровищницей с большим количеством исторических артефактов. В целом, команды, которые работают на станции, обнаружили около 200 предметов, среди которых блюдце из китайского набора, детская обувь, женская обувь, машинки, чековые книжки и средство для полировки обуви Shinola.

Самой интересной же находкой среди всех исторических мелочей стала бутылка из-под пива Stroh с посланием внутри. К сожалению, архивистам Ford не удалось прочитать содержание письма. Из того, что можно понять в послании, можно выделить только дату и две фамилии – очевидно тех строителей, которые и заложили бутылку с письмом.

Фото: послание в бутылке / Carscoops

Артефакт был обнаружен двумя рабочими – Лукасом Нильсеном и Лео Кимблом – замурованный высоко под потолком в штукатурке буфета станции. К счастью, они были достаточно сдержанными, чтобы оставить сообщение в бутылке. "Было очень соблазнительно получить письмо из бутылки, действительно", – признался Нильсен. "Но если бы мы попытались это сделать, мы бы его уничтожили".

Больше 100 предметов, найденных на вокзале, будут использованы в отделке отреставрированного здания. Что касается письма, его планируют сохранить для музея Ford.