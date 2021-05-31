Під час реконструкції Центрального залізничного вокзалу Мічигану в Детройті було знайдено близько двох сотень артефактів, найцікавішим з яких стало послання з минулого.

Компанія Ford викупила занедбану будівлю старого вокзалу в Детройті, щоб перетворити його на штаб-квартиру технологічного підрозділу Ford. Наразі тривають реставраційні роботи і в процесі працівники знайшли чимало цікавих речей.

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Будівля центрального вокзалу була закінчена в 1913 році. Вона виявилася справжньою скарбницею з великою кількістю історичних артефактів. Загалом, команди, які працюють на станції, виявили близько 200 предметів, серед яких блюдце з китайського набору, дитяче взуття, жіноче взуття, машинки, чекові книжки та засіб для полірування взуття Shinola.

Найцікавішою ж знахідкою серед усіх історичних дрібничок стала пляшка з-під пива Stroh з посланням всередині. На жаль, архівістам Ford не вдалось прочитати зміст листа. З того, що можна зрозуміти у посланні, можна виділити лише дату та два прізвища – очевидно тих будівельників, які й заклали пляшку з листом.

Фото: послання у пляшці / Carscoops

Артефакт був виявлений двома робітниками – Лукасом Нільсеном і Лео Кімблом – замуровану високо під стелею у тинькуванні буфету станції. На щастя, вони були досить стримані, щоб залишити повідомлення у пляшці. “Було надзвичайно спокусливо дістати листа з пляшки, справді”, – зізнався Нільсен. “Але якби ми спробували це зробити, ми б його знищили”.

Більш як 100 предметів, знайдених на вокзалі, будуть використані в оздобленні відреставрованої будівлі. Що стосується листа, його планують зберегти для музею Ford.