8 мая во Львове состоится первый этап Чемпионата украины по стронгмену.

Это силовой вид спорта, в котором атлеты выполняют упражнения с массивными снарядами: колесами к грузовикам и сельхозтехнике, газовыми баллонами, перемещают грузовые автомобили и тому подобное. Упражнения могут быть на наибольшее количество повторений, поднятие веса или скоростное преодоление дистанции с большим грузом на плечах.

В этом году уже во второй раз за историю украинского чемпионата с поддержкой Федерации стронгмена Украины выступила компания Continental. Поэтому атлеты в том числе будут использовать шины этого бренда. Кроме того, шины Continental будут установлены на грузовики, которые будут передвигать стронгмены.

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Уровень технологичности шин влияет на их свойства. В соревнованиях стронгменов на перетягивание колесной техники самым важным является уровень сопротивления кочению шин. Continental, имея огромный опыт в разработке и производстве шин, уделяет этому параметру много внимания, потому шины этой марки помогут стронгменам установить новые рекорды.

График соревнований по стронгмену в этом году выглядит так: