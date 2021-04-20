8 травня у Львові відбудеться перший етап Чемпіонату Україну зі стронгмену.

Це силовий вид спорту, в якому атлети виконують вправи з масивними снарядами: колесами до вантажівок та сільгосптехніки, газовими балонами, переміщують вантажні автомобілі тощо. Вправи можуть бути на найбільшу кількість повторень, підняття ваги чи швидкісне подолання дистанції з великим вантажем на плечах.

Цього року вже вдруге за історію українського чемпіонату з підтримкою Федерації Стронгмену України виступила компанія Continental. Тож атлети в тому числі будуть використовувати шини цього бренду. Окрім того, шини Continental будуть встановлені на вантажівки, які будуть пересувати стронгмени.

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Рівень технологічності шин впливає на їх властивості. В змаганнях стронгменів на перетягування колісної техніки найважливішим є рівень опору коченню шин. Continental, маючи величезний досвід у розробці та виробництві шин, приділяє цьому параметру багато уваги, тому шини цієї марки допоможуть стронгменам України встановити нові рекорди.

Графік змагань зі стронгмена в цьому році виглядає так: