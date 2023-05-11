Команда Eco-Runner Team Delft представила свой новый водородный автомобиль, с помощью которого они стремятся побить мировой рекорд самой длинной дистанции, пройденной когда-либо на водородном автомобиле без дозаправки.

Студенты из Делфта (Нидерланды) уверены, что их автомобиль — самый эффективный в мире водородный автомобиль — сможет преодолеть по крайней мере 2056 километров на менее одного килограмма водорода, чтобы побить рекорд.

Работая над усовершенствованием прошлогоднего водородного автомобиля, студенты Делфта сосредоточились на том, чтобы сделать Eco-Runner XIII более прочным и аэродинамическим. Они уменьшили сопротивление, подняв днище и придав ему лучшую аэродинамическую форму. Шины имеют в 300 раз более низкий коэффициент трения, а управление потребляет значительно меньше энергии.

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По мнению студентов, их маленький, легкий, устойчивый автомобиль станет неотъемлемой частью будущего. В презентации виртуальной реальности они показали свое видение 2050 года. "Все автомобили меньше, удобнее и аэродинамичнее", а внимание будет сосредоточено на "общей мобильности", где "люди вместе занимаются транспортом более экологично и эффективно".