Команда Eco-Runner Team Delft представила свій новий водневий автомобіль, за допомогою якого вони прагнуть побити світовий рекорд із найдовшої дистанції, коли-небудь пройденої на водневому автомобілі без дозаправки.

Студенти з Делфта (Нідерланди) впевнені, що їхній автомобіль — найефективніший у світі водневий автомобіль — зможе подолати принаймні 2056 кілометрів на менш ніж одному кілограмі водню, щоб побити рекорд.

Працюючи над удосконаленням минулорічного водневого автомобіля, студенти Делфта зосередилися на тому, щоб зробити Eco-Runner XIII більш міцним і аеродинамічним. Вони зменшили опір, піднявши днище і надавши йому кращої аеродинамічної форми. Шини мають у 300 разів нижчий коефіцієнт тертя, а керування споживає значно менше енергії.

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За переконанням студентів, їхній маленький, легкий, стійкий автомобіль стане невід’ємною частиною майбутнього. У презентації віртуальної реальності вони показали своє бачення 2050 року. “Усі автомобілі менші, зручніші та аеродинамічні», а увага буде зосереджена на “спільній мобільності”, де “люди разом займаються транспортом більш екологічно та ефективно”.