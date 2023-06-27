Созданный в рамках традиционного флагманского проекта профессиональной школы – Škoda Roadiaq приспособлен для путешествий.

С этим многофункциональным мобильным офисным кемпером 29 учащихся передали дух исследования бренду Škoda. Roadiaq – это экологически чистый электрический полноприводный автомобиль, который можно использовать для путешествий, работы и отдыха, наслаждаясь независимостью даже вне проторенной дороги.

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Автомобиль Škoda содержит все, что нужно современному мобильному офису: постоянное подключение к Интернету, 27-дюймовый монитор и док-станцию. Однако всего в нескольких простых шагах Škoda Roadiaq превращается из рабочего пространства в жилую среду с кроватью и маленькой кухней.