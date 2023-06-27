Створений у рамках традиційного флагманського проекту професійної школи Škoda, – Škoda Roadiaq пристосований для подорожей.

З цим багатофункціональним мобільним офісним кемпером 29 учнів-учасників передали дух дослідження бренду Škoda. Roadiaq — це екологічно чистий електричний повнопривідний автомобіль, який можна використовувати для подорожей, роботи та відпочинку, насолоджуючись незалежністю навіть поза второваною дорогою.

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Автомобіль Škoda містить усе, що потрібно сучасному мобільному офісу: постійне підключення до Інтернету, 27-дюймовий монітор і док-станцію. Проте лише за кілька простих кроків Škoda Roadiaq перетворюється з робочого простору на житлове середовище з ліжком і маленькою кухнею.