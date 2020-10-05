Преемник Toyota 86GT и Subaru BRZ демонстрировался на закрытом мероприятии, но у всех вокруг с собой были телефоны, поэтому вряд ли подобный слив можно назвать непредсказуемым.

Официальный тизер от японского производителя показал лишь закамуфлированную в стиле Supra 5, часть будущего компактного купе BRZ, но раскрыл главное – сам факт его появления. Вместе с собратом от Toyota. Теперь же можем оценить общие черты будущей новинки.

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Участникам международного мероприятия "2020 Subaru Tecnica International Subiefest World Record Attempt & Charity Drive at the OC Fair” в Коста Мека, Калифорния, выпала честь первыми увидеть Subaru BRZ 2022. К счастью, кто-то сфотографировал закамуфлированный и "социально дистанцированный" за москитной сеткой спорткар.

Компания Subaru приостановила производство BRZ первого поколения в конце июля, не вдаваясь в детали о том, когда прибудет его преемник и будет ли он вообще. Однако уже в октябре появилось тизерное фото в соцсетях с сообщением о мировой премьере "абсолютно нового" спортивного автомобиля, которая состоится этой осенью. Это может означать, что заднеприводное купе дебютирует в ноябре.

Сейчас это вся информация о будущем спорткаре Subaru, доступная на сегодня. Никаких технических подробностей BRZ и 86 Но похоже, ждать осталось недолго.